Вступил в силу приговор по делу о краже 112 млн рублей у Олега Митволя

Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор по делу о краже 112 млн руб. у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. За это преступление на пять лет была осуждена пенсионерка из Ярославля Елена Магомедселимова, которая вместе с защитой оспорила приговор, но безуспешно.

Фото: прокуратура Красноярского края Елена Магомедселимов

В мае 2025 года Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел дело Елены Магомедселимовой. Она, по версии следствия, весной 2023 года опустошила зарубежный банковский счет экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, находившегося тогда в красноярском СИЗО: ему вменяли в вину хищение около 1 млрд руб. при проектировании местного метро (за это преступление он был осужден на 4,5 года). Пенсионерка предъявила в офисе Первого Абу-Даби Банка фальшивую доверенность и сняла наличными сумму в дирхамах, эквивалентную 112 млн руб. Кроме обвинения в краже ей инкриминировали попытку мошенничества — преступная группа, в которую она входила, вынашивала планы хищения недвижимости Олега Митволя стоимостью 245 млн руб. в ОАЭ.

За кражу (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приготовление к мошенничеству (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) Елене Магомедселимовой дали пять лет лишения свободы. В срок наказания ей зачли время содержания под стражей с 5 сентября 2023 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима.

В отношении других фигурантов дела, включая сына осужденной, следствие было приостановлено, поскольку они заключили контракт на прохождение военной службы.

Илья Николаев