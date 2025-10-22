Бывшая самарская чиновница стала заместителем губернатора Курской области

Елена Атанова назначена заместителем губернатора Курской области Александра Хинштейна по инфраструктуре. В ее обязанности войдут курирование министерств строительства, восстановления и развития приграничных территорий, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта.

Елена Атанова работала в министерстве строительства Самарской области, затем в Крыму и Подмосковье. Позже она вернулась в Самарскую область и была назначена заместителем директора в НКО «Комплексное пространственное развитие Самарской области». Затем чиновница руководила МАУ «Самарская набережная». С мая 2024 года Елена Анатова была первым заместителем главы города. В феврале текущего года она покинула пост по собственному желанию.

С 14 марта 2025 года Елена Атанова временно исполняла обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области. До этого работала в статусе советника губернатора Курской области.

Андрей Сазонов