Рост ВРП Башкирии в этом году составит 1,9%

Рост физического объема валового регионального продукта (ВРП) Башкирии в этом году должен составить 1,9%, следует из доклада первого вице-премьера — министра экономического развития Башкирии Рустама Муратова. Содержание его выступления перед членами правительства передает пресс-служба кабмина республики.

Среднероссийский индекс роста ВРП, отмечается в пресс-релизе, окажется почти на один процентный пункт ниже.

По уточненным данным, представленным главной экономического блока правительства, в прошлом году экономика Башкирии выросла на 5,2%.

В среднесрочный период (до 2028 года) ВРП республики должна расти на 3,7%-3,9%, а в стоимостном выражении ее объемы должны достичь 3,6 трлн руб., цитирует господина Муратова пресс-служба кабмина. Расчеты первого вице-премьера совпадают с прогнозами минэкономразвития РФ, по которым рост ВРП Башкирии составит 3,9% в год в ближайшую трехлетку.

Ранее опрошенные «Ъ-Уфа» экономисты объясняли рост ВРП в 2024 году военными расходами и предрекали снижение темпов до 1-1,5% в нынешнем году.

Идэль Гумеров