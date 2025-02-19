Продукт оправдал ожидания

Валовой региональный продукт (ВРП) Башкирии в 2024 году составил 2,8 трлн руб., за год увеличившись на 4,7%. Ровно эти же показатели региональное минэкономразвития прогнозировало в ноябре прошлого года. В министерстве назвали прошедший год «временем значительных позитивных изменений и достижений». Экономисты отмечают, что рост во многом обеспечен военным производством, которое стимулирует государство. Дальнейшее развитие региона будет зависеть от отмены санкций, предсказуемости «правил игры» для бизнеса и успехов в борьбе с высокой инфляцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Рустам Муратов сообщил, что объем инвестиций в основной капитал к сентябрю 2024 года вырос почти на 25%

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Вице-премьер Рустам Муратов сообщил, что объем инвестиций в основной капитал к сентябрю 2024 года вырос почти на 25%

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В 2024 году экономика Башкирии выросла на 4,7%, в абсолютных цифрах ВРП составил 2,8 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на вице-премьера — министра экономического развития региона Рустама Муратова.

«Прошедший год стал для нашего региона временем значительных позитивных изменений и достижений. Например, индекс промышленного производства за 2024 год составил 105,4% к уровню 2023 года. Примечательно, что ключевым драйвером в данной области стало обрабатывающее производство, его индекс — 108,1%»,— отметил господин Муратов.

По данным министерства, рост также произошел в инвестиционной сфере, торговле и сельском хозяйстве. В частности, объем инвестиций в основной капитал республики за девять месяцев прошлого года увеличился почти на четверть в годовом выражении и достиг 462,5 млрд руб.

Объем строительства в 2024 году превысил 480 млрд руб., увеличившись за год на 8,2%. В эксплуатацию ввели более 3 млн кв. м жилья. Оборот розничной торговли вырос на 12,3%.

Среднемесячная заработная плата в Башкирии в январе–ноябре прошлого года увеличилась на 17,6% в номинальном и на 9,0% в реальном выражении и составила 65,3 тыс. руб., а уровень безработицы к декабрю снизился до 1,4%.

Как отметил господин Муратов, благодаря повышению доходов граждан растет потребительская активность, что поддерживает развитие местного бизнеса и экономики в целом.

Опрошенные „Ъ“ эксперты полагают, что приведенные минэкономразвития Башкирии данные о ВРП — предварительная оценка показателя, составленная на основе общероссийских цифр. По мнению экономистов, после обновления статистической информации объем произведенного продукта в номинальном выражении будет выше.

При этом эксперты предостерегают от высоких оценок достигнутых значений. ВРП — это самый значимый из экономических показателей, но для полного понимания происходящего в стране одного его недостаточно, отмечает экономист Всеволод Спивак.

«ВРП нельзя игнорировать, но его необходимо оценивать в контексте других показателей. Мы понимаем, что рост в значительной степени обусловлен ростом расходов, связанных с госзаказом»,— прокомментировал он.

Доктор экономических наук, депутат Курултая Башкирии («Единая Россия») Рустем Ахунов отмечает, что в текущих условиях показатель роста имеет меньшее значение, чем «качество этого роста».

«Экономика главным образом выросла на росте обрабатывающих производств, стимулированных военными расходами и повышенном совокупном спросе домохозяйств, показав свою адаптивность и стойкость к серьезным вызовам, связанным с санкционным давлением. В то же время, на фоне такого внушительного значения роста — по предварительной оценке 4,7% — налицо достаточно сложные структурные, макроэкономические проблемы. Повторюсь, основа роста связана, главным образом, с военными расходами, которые в федеральном бюджете составляют треть всех расходов. Они не обеспечат устойчивости роста экономики в будущем. Нерешенная проблема высокой инфляции ограничит инвестиционные возможности региона, — по крайней мере, в 2025 году мы это увидим»,— констатирует он.

По прогнозу господина Ахунова, в 2025 году экономика региона при сохранении текущих тенденций вырастет на 1–1,5%. Очень многое будет зависеть от вероятной отмены западных санкций, поскольку это вернет рынки сбыта и доступ к технологическому оборудованию, находящемуся сегодня под запретом поставок в страну, отметил он.

Главное, что может обеспечить экономический рост, — это макроэкономическая предсказуемость и стабильность, подчеркивает эксперт. «Если правила игры в экономике для бизнеса будут понятны, экономика начнет снова кредитоваться и будет более динамично развиваться»,— заключил господин Ахунов.

Наталья Балыкова