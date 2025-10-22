Протесты в Ирландии переросли в беспорядки из-за изнасилования мигрантом девочки

В Дублине полиция арестовала шестерых участников протестной акции, насчитывающей около 2 тыс. человек. На улицы ирландской столицы люди вышли после того, как стало известно о предъявлении обвинений 26-летнему мигранту в изнасиловании 10-летней девочки. Как сообщает The Guardian, в районе отеля, где проживают мигранты, полиция была вынуждена «разогнать сотни человек».

По информации издания, «толпа сожгла полицейскую машину», а полицейских забросали кирпичами и бутылками, а также обстреляли с помощью фейерверков. Арестованы были наиболее активные участники протестов.

Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган осудил «насильственные беспорядки», назвал их неприемлемыми и призвал к мирным протестам. В то же время премьер-министр страны Михол Мартин признал «озабоченность многих людей в связи с нападением», отметив, что государство «не выполнило свои обязательства по защите этого ребенка».

Влад Никифоров