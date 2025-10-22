ДВЖД: Еврейская автономия за три квартала года нарастила поставки зерна вдвое

Наибольший объем погрузки зерна в январе—сентябре зафиксирован в Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал АО «РЖД»). Погружено более 56 тыс. т, что в два раза превышает показатель в регионе аналогичного периода прошлого года.

Также отмечается еще более значительный рост погрузки зерна в Амурской области — в 3,7 раза, до 30,6 тыс. т. Основная часть зерна была отправлена во внутрироссийском сообщении, на экспорт отгружено 9,7 тыс. т.

Ранее перевозчик отчитался об увеличении погрузки зерна за три квартала 2025 года вдовом выражении почти на 30%, до 109 тыс. т.

Эрнест Филипповский