ДВЖД за три квартала года сократила погрузку на 5,3%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—сентябре сократилась на 5,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 53,6 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Грузооборот за отчетный период вырос на 2,7%, более чем до 182,7 млрд тарифных тонно-километров.

Cпад, в основном, пришелся на перевозки нефти и нефтепродуктов (на 7,2%, до 5,8 млн т), лесных грузов (на 8,9%, до 1,8 млн т), промышленного сырья и формовочных материалов (на 18,9%, до 338,2 тыс. т). Отмечается сокращение и в перевозках основного груза — угля (на 4,1%, до 26 млн т). Помимо этого, уменьшилась в объемах погрузка чермета (на 2,3%, до 651,1 тыс. т).

Вместе с тем, зафиксирован рост в 3,6 раза погрузки руды цветной и серного сырья (до 775,9 тыс. т). Также увеличилась погрузка железной и марганцевой руды (на 17,2%, до 2,5 млн т), и зерна (почти на 30%, до 109 тыс. т).

В августе на станциях ДВЖД погружено 5,8 млн т грузов, что на 8,5% меньше объема того же месяца прошлого года. Грузооборот составил около 20,2 млрд тарифных тонно-километров — с ростом на 4,8%).

