«Арсенал» расстрелял «Атлетико»

В центральном матче очередного игрового дня Лиги чемпионов лидер чемпионата Англии «Арсенал» четырежды поразил ворота мадридского «Атлетико». Это позволило лондонцам присоединиться к ПСЖ и миланскому «Интеру», также набравшим 9 очков после трех туров общего этапа. В целом вечер получился чрезвычайно результативным: в девяти матчах было забито 43 гола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge / Reuters Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Из девяти матчей третьего тура общего этапа Лиги чемпионов, проходивших во вторник, наибольший интерес представляла встреча в Лондоне между «Арсеналом», который входил в группу лидеров, и мадридским «Атлетико». Этой осенью обе команды выступают удачно. Беспроигрышная серия хозяев, занимающих первое место в чемпионате Англии, составляла восемь официальных матчей, из которых они выиграли семь. В свою очередь, испанский гранд в своих последних шести матчах одержал четыре победы и два свел вничью. В последний раз «Атлетико» проигрывал именно в Лиге чемпионов, когда чуть больше месяца назад в первом туре на выезде встречался с «Ливерпулем» и пропустил решающий гол компенсированное время. Поэтому сейчас реальным выглядел любой результат, хотя «Арсенал», безусловно, выглядел фаворитом.

Первый опасный момент у ворот гостей возник на пятой минуте. После удара Эбериче Эзе мяч по высокой дуге срикошетил от Давида Ганцко в перекладину ворот Яна Облака. В середине первого тайма соперники обменялись опасными выпадами. Букайо Сака не смог переиграть Облака, оставшись с ним практически лицом к лицу, а затем вратарь «Арсенала» Давид Райя невовремя покинул свои ворота, но Хулиан Альварес не сумел их поразить.

Главные события произошли во втором тайме. И сложился он явно не в пользу «Атлетико», который, впрочем, вполне мог открыть счет, если бы вскоре после перерыва Хулиан Альварес дальним ударом вместо перекладины попал в ворота. На 57-й минуте за фол Фернандо Льоренте на Габриэле Мартинелли был назначен штрафной, и Деклан Райс ювелирным навесом нашел голову Габриэла, переигравшего Облака.

На лице Диего Симеоне, главного тренера «Атлетико», легко читалось разочарование, и он словно предчувствовал то, что произойдет в течение следующей четверти часа. Его команда попала под настоящий лондонский каток.

На 64-й минуте Мартинелли после передачи Майлза Луиса-Скелли, который перед этим на скорости ушел от нескольких соперников, удвоил преимущество «Арсенала». А затем дважды отличился Виктор Дьёкереш. Сначала он, завершая атаку с участием Райса, Мартинелли и Эзе, использовал удачный отскок и с разворота поразил ближний угол, а затем использовал выгодный момент, возникший после углового, поданного все тем же Райсом, и скидки Габриэла. В итоге — 4:0.

С таким же счетом миланский «Интер» на выезде обыграл берлинский «Унион». Большинство других вторничных встреч тоже получились результативными. Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ в гостях разгромил «Байер» из Левекузена — 7:2 (у парижан дублем отметился Дезире Дуэ). Дортмундская «Боруссия» также не выезде справилась с «Копенгагеном» — 4:2 (там два гола на счету Феликса Нмечи). Голландский ПСВ дома сенсационно не оставил шансов оставшемуся вдесятером «Наполи» — 6:2 (у хозяев дубль сделал Деннис Ман, а у гостей—Скотт Мактоминей). Английский «Ньюкасл» также на своем поле уверенно справился с «Бенфикой» — 3:0 (два гола на счету Харви Барнса). «Барселона» благодаря хет-трику Фермина Лопеса и дублю Маркуса Рэшфорда дома разгромила греческий «Олимпиакос» — 6:1. «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Вильярреал» — 2:0, а «Кайрат», чемпион Казахстана, на своем поле не сумел одолеть кипрский «Пафос», добившись лишь нулевой ничьей.

Таким образом из команд, которые провели по три матча общего этапа, впереди ПСЖ, «Интер» и «Арсенал», набравшие по 9 очков, а «Бенфика» пока является единственным клубом, потерпевшим три поражения. Впрочем, итоги третьего тура имеет смысл подводить после матчей среды.

Евгений Федяков