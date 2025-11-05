Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Идеальная пара

Pantone назвал главные тенденции сезона SS26

Институт цвета Pantone в своем докладе о модных тенденциях сезона SS26 вспомнил о сочетании розового и зеленого, часто встречающемся и в природе, и в мире дизайна. Прошедшей осенью оно не раз было замечено на подиумах. И хотя фешен-коллекции демонстрировались с прицелом на будущий год, нет причин не использовать розовый с зеленым в домашнем интерьере уже сейчас. Эта комбинация эффектно выглядит в линиях посуды, стекла, тканей и обоев, яркие акценты поднимут настроение и помогут скрасить пасмурные дни.

Prada, коллекция SS26

Prada, коллекция SS26

Фото: Prada

Ковер Barcelona Green, Tapis Rouge, салон «ТРИО-Интерьер»

Ковер Barcelona Green, Tapis Rouge, салон «ТРИО-Интерьер»

Фото: салон «ТРИО-Интерьер»

Обои Transat, коллекция Les Dessins 7, Pierre Frey

Обои Transat, коллекция Les Dessins 7, Pierre Frey

Фото: Pierre Frey

Трендовая палитра SS26 Fashion Colour Trends, Институт цвета Pantone

Трендовая палитра SS26 Fashion Colour Trends, Институт цвета Pantone

Фото: pantone

Консоль Antidote, Galerie Herv&amp;eacute; van der Straeten

Консоль Antidote, Galerie Hervé van der Straeten

Фото: Galerie Herve van der Straeten

Набор подносов Greek Green, Pols Potten, салон «ТРИО-Интерьер»

Набор подносов Greek Green, Pols Potten, салон «ТРИО-Интерьер»

Фото: салон «ТРИО-Интерьер»

Подставки под тарелки Cartagena, The Colombian Collective x Cabana

Подставки под тарелки Cartagena, The Colombian Collective x Cabana

Фото: The Colombian Collective X Cabana

Набор из двух пиал Cabana Fiore Bowl

Набор из двух пиал Cabana Fiore Bowl

Фото: Cabana Fiore Bowl

Тарелка Floral, Ginori 1735

Тарелка Floral, Ginori 1735

Фото: Ginori 1735

Ваза Formy, Pols Potten, дизайн Дафна Лоренс

Ваза Formy, Pols Potten, дизайн Дафна Лоренс

Фото: Pols Potten

Переносная настольная лампа Kartell Battery, дизайн Ферруччо Лавиани

Переносная настольная лампа Kartell Battery, дизайн Ферруччо Лавиани

Фото: Kartell Battery

Ваза Glass Tower, Serax, дизайн Жозе Леви

Ваза Glass Tower, Serax, дизайн Жозе Леви

Фото: Serax

Цветок, стекло, Josephine Flower Poppy 01, Serax

Цветок, стекло, Josephine Flower Poppy 01, Serax

Фото: Serax

