Идеальная пара

Институт цвета Pantone в своем докладе о модных тенденциях сезона SS26 вспомнил о сочетании розового и зеленого, часто встречающемся и в природе, и в мире дизайна. Прошедшей осенью оно не раз было замечено на подиумах. И хотя фешен-коллекции демонстрировались с прицелом на будущий год, нет причин не использовать розовый с зеленым в домашнем интерьере уже сейчас. Эта комбинация эффектно выглядит в линиях посуды, стекла, тканей и обоев, яркие акценты поднимут настроение и помогут скрасить пасмурные дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Prada, коллекция SS26 Фото: Prada Ковер Barcelona Green, Tapis Rouge, салон «ТРИО-Интерьер» Фото: салон «ТРИО-Интерьер» Обои Transat, коллекция Les Dessins 7, Pierre Frey Фото: Pierre Frey Трендовая палитра SS26 Fashion Colour Trends, Институт цвета Pantone Фото: pantone Консоль Antidote, Galerie Hervé van der Straeten Фото: Galerie Herve van der Straeten Набор подносов Greek Green, Pols Potten, салон «ТРИО-Интерьер» Фото: салон «ТРИО-Интерьер» Подставки под тарелки Cartagena, The Colombian Collective x Cabana Фото: The Colombian Collective X Cabana Набор из двух пиал Cabana Fiore Bowl Фото: Cabana Fiore Bowl Тарелка Floral, Ginori 1735 Фото: Ginori 1735 Ваза Formy, Pols Potten, дизайн Дафна Лоренс Фото: Pols Potten Переносная настольная лампа Kartell Battery, дизайн Ферруччо Лавиани Фото: Kartell Battery Ваза Glass Tower, Serax, дизайн Жозе Леви Фото: Serax Цветок, стекло, Josephine Flower Poppy 01, Serax Фото: Serax Следующая фотография 1 / 13 Prada, коллекция SS26 Фото: Prada Ковер Barcelona Green, Tapis Rouge, салон «ТРИО-Интерьер» Фото: салон «ТРИО-Интерьер» Обои Transat, коллекция Les Dessins 7, Pierre Frey Фото: Pierre Frey Трендовая палитра SS26 Fashion Colour Trends, Институт цвета Pantone Фото: pantone Консоль Antidote, Galerie Hervé van der Straeten Фото: Galerie Herve van der Straeten Набор подносов Greek Green, Pols Potten, салон «ТРИО-Интерьер» Фото: салон «ТРИО-Интерьер» Подставки под тарелки Cartagena, The Colombian Collective x Cabana Фото: The Colombian Collective X Cabana Набор из двух пиал Cabana Fiore Bowl Фото: Cabana Fiore Bowl Тарелка Floral, Ginori 1735 Фото: Ginori 1735 Ваза Formy, Pols Potten, дизайн Дафна Лоренс Фото: Pols Potten Переносная настольная лампа Kartell Battery, дизайн Ферруччо Лавиани Фото: Kartell Battery Ваза Glass Tower, Serax, дизайн Жозе Леви Фото: Serax Цветок, стекло, Josephine Flower Poppy 01, Serax Фото: Serax