Идеальная пара
Pantone назвал главные тенденции сезона SS26
Институт цвета Pantone в своем докладе о модных тенденциях сезона SS26 вспомнил о сочетании розового и зеленого, часто встречающемся и в природе, и в мире дизайна. Прошедшей осенью оно не раз было замечено на подиумах. И хотя фешен-коллекции демонстрировались с прицелом на будущий год, нет причин не использовать розовый с зеленым в домашнем интерьере уже сейчас. Эта комбинация эффектно выглядит в линиях посуды, стекла, тканей и обоев, яркие акценты поднимут настроение и помогут скрасить пасмурные дни.
