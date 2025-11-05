Сезонные предложения

Осень в нашем климате быстротечна — не успеешь оглянуться, как листва уже опала, небо потемнело и пейзаж за окном утратил все краски, кроме серой и белой. Однако творческие натуры — и дизайнеры в их числе — всегда стремятся выжать максимум из богатого на впечатления сезона. И, судя по осенним премьерам, многие справляются отлично — настолько яркими и акцентными получились некоторые коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai

Дизайнеры тканей дружно вспомнили о мягком бархате глубоких тонов, приятном на ощупь; производители посуды выставили цветное стекло и хрусталь, красиво играющие в лучах редкого вечернего солнца. Компании, выпускающие плитку и отделочные материалы, показали на ежегодной выставке Сersaie покрытия, имитирующие природные фактуры,— с живописными художественными прожилками, созданными самой природой. А предметные дизайнеры представили на суд публики мебель из дерева — теплого и всеми любимого материала. Что касается интерьерных трендов, главным местом встреч и в осенний период остается кухня, где так уютно устроиться с чашкой горячего чая или глинтвейна,— ведущие производители поделились свежими идеями касательно ее обустройства.