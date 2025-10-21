«Спартак» отыграл три шайбы в концовке и победил «Шанхай» в матче КХЛ

Московский «Спартак» дома в серии буллитов обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 6:6.

По ходу второго периода хозяева благодаря голам Нэйтана Тодда (4-я минута), Люка Локхарта (27) и Александра Пашина (30) вели со счетом 3:1 — пропустили они от Никиты Попугаева (8). Но затем гости забросили пять шайб подряд: отличились Уильям Райли (38), Ник Меркли (39), Борна Рендулич (43), Адам Кленденинг (53) и Павел Акользин (54).

Однако в концовке «Спартаку» удалось вернуться в игру. Примерно за шесть минут до конца основного времени первой шайбой в дебютном матче КХЛ отметился 20-летний Иван Рябов. За минуту с небольшим до финиша сократил отставание до минимума Нейтан Тодд. А за 13 секунд до сирены Герман Рубцов восстановил паритет.

Матч перешел в овертайм, где «Спартак» успел две минуты поиграть в большинстве, но так и не забросил. В серии буллитов был реализован один бросок, его автором стал Люк Локхарт.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 21 очком после 17 матчей. «Шанхай», набрав 22 очка за 16 встреч, идет третьим на Западе

Арнольд Кабанов