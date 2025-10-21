Израиль получил тела еще двух погибших пленных

Палестинское движение «Хамас» через Красный Крест передало ЦАХАЛу тела еще двух погибших в секторе Газа заложников. Их доставят в Тель-Авив для опознания.

«Два гроба с телами погибших заложников в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа недавно пересекли границу с Израилем»,— написано в сообщении Армии обороны Израиля.

«Хамас» передал тела Красному Кресту на юге сектора Газа. В анклаве остаются тела еще 13 погибших израильских заложников.

Война в секторе Газа между «Хамасом» и Израилем завершилась 11 октября. 13 октября палестинское движение освободило 20 заложников, оставшихся в живых. К моменту прекращения боев в анклаве также оставались тела 28 погибших пленных.

