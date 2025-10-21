ЦСКА обыграл «Акрон» и вышел в четвертьфинал Кубка России

В шестом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу ЦСКА на своем поле принимал «Акрон» и выиграл 3:2. Эта победа гарантировала красно-синим первое место в группе D независимо от результата матча «Локомотива» и «Балтики», который состоится в Калининграде 23 октября.

Счет на 45-й минуте открыл нападающий армейцев Артем Шуманский с передачи Матии Поповича, хотя по поводу правильности гола возникли большие вопросы. Показалось, что перед подачей сербского полузащитника мяч покинул пределы поля, но VAR этого не определил, а так как линейный судья не поднимал флажок, то взятие ворот засчитали.

Тольяттинцы отыгрались на 65-й минуте с пенальти, который тоже не выглядел очевидным. Могло показаться, что защитник хозяев Джамалутдин Абдулкадыров по правилам выбил мяч у Жилсона Беншимола, однако на VAR рассудили иначе, и форвард из Кабо-Верде реализовал 11-метровый.

На 78-й минуте сразу же после выхода со скамейки запасных Матвей Кисляк вывел москвичей вперед, а на 82-й Алеррандро закрепил их преимущество с подачи Данила Кругового, который тоже к тому моменту только вступил в игру. В самом конце матча, на 98-й минуте, Беншимол заработал второй пенальти и сделал дубль, после чего тут же прозвучал финальный свисток.

ЦСКА набрал 13 очков и теперь даже при равенстве с «Локомотивом», у которого сейчас на три балла меньше, останется на первом месте в группе, учитывая, что имеет превосходство по личным встречам. Таким образом, в четвертьфинале play-off «Пути Российской премьер-лиги» армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо», занявшим второе место в группе С, а соперником железнодорожников будет ее победитель — «Спартак».

Александр Ильин