Точеный профиль
Ванная-конструктор Vitage
Все предметы линии Algonquin от Vitage отличает одна общая деталь: в оформлении фасадов тумб и корпусов ванн использован тонкий металлический профиль, очерчивающий силуэты мебели и структурирующий композицию. Это одновременно каркасный, основообразующий и декоративный элемент. Автор концепции — известный архитектор и дизайнер-функционалист Массимо Йоза Гини.
В коллекции семь базовых моделей: ванны и тумбы разного размера и конфигурации. Вариантов композиции множество: готовая модель собирается как конструктор. Можно использовать разные финишные отделки фасадов, столешниц и декоративных вставок, например выбрать для отделки столешниц керамику, включая монохромные и дымчатые оттенки, а также насыщенные кофейные тона или черные глянцевые. Предлагается также десять вариантов мрамора, включая редкие сорта, такие как Sahara Noir и Kenia Black. Фасады — из ореха и дуба под матовым или глянцевым лаком. Есть варианты брашированной отделки, подчеркивающей красоту волокон дерева. Рамы и вставки также отделываются металлом: от хромированной бронзы до золотистых оттенков.
Ванна и тумбы могут иметь разную отделку, но за счет общей стилистики линейки элементы будут гармонично сочетаться друг с другом. Например, можно составить сет из ванны с топом из темного фактурного мрамора Kenia Black и тумбы, где дуб угольного цвета сочетается с керамической раковиной черного цвета с переливающейся глянцевой поверхностью. Ванна смотрится особенно эффектно благодаря высокому цоколю со встроенной подсветкой. Завершит же композицию зеркало со светодиодной подсветкой, выявляющей красоту скошенного, как будто сточенного, края стальной рамы.