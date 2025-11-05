Точеный профиль

Все предметы линии Algonquin от Vitage отличает одна общая деталь: в оформлении фасадов тумб и корпусов ванн использован тонкий металлический профиль, очерчивающий силуэты мебели и структурирующий композицию. Это одновременно каркасный, основообразующий и декоративный элемент. Автор концепции — известный архитектор и дизайнер-функционалист Массимо Йоза Гини.

В коллекции семь базовых моделей: ванны и тумбы разного размера и конфигурации. Вариантов композиции множество: готовая модель собирается как конструктор. Можно использовать разные финишные отделки фасадов, столешниц и декоративных вставок, например выбрать для отделки столешниц керамику, включая монохромные и дымчатые оттенки, а также насыщенные кофейные тона или черные глянцевые. Предлагается также десять вариантов мрамора, включая редкие сорта, такие как Sahara Noir и Kenia Black. Фасады — из ореха и дуба под матовым или глянцевым лаком. Есть варианты брашированной отделки, подчеркивающей красоту волокон дерева. Рамы и вставки также отделываются металлом: от хромированной бронзы до золотистых оттенков.

Ванна и тумбы могут иметь разную отделку, но за счет общей стилистики линейки элементы будут гармонично сочетаться друг с другом. Например, можно составить сет из ванны с топом из темного фактурного мрамора Kenia Black и тумбы, где дуб угольного цвета сочетается с керамической раковиной черного цвета с переливающейся глянцевой поверхностью. Ванна смотрится особенно эффектно благодаря высокому цоколю со встроенной подсветкой. Завершит же композицию зеркало со светодиодной подсветкой, выявляющей красоту скошенного, как будто сточенного, края стальной рамы.

Марина Волкова