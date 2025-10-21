Представитель Абрамовича опроверг сообщения о покупке футбольного клуба

Российский миллиардер Роман Абрамович не планирует покупать турецкий футбольный клуб «Галатасарай», сообщил представитель бизнесмена. Турецкая газета Sozcu ранее писала, что господин Абрамович собирается выкупить контрольный пакет акций клуба.

«Данная информация не соответствует действительности. Господин Абрамович не покупает и не инвестирует в какой-либо футбольный клуб»,— сообщил представитель Романа Абрамовича «Ъ».

С 2003 о 2022 год Роман Абрамович владел британским футбольным клубом «Челси».

Клуб «Галатасарай» — 25-кратный чемпион Турции. Он также 19 раз получал Кубок Турции. В 2000 году стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.