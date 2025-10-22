Госзаказ под защитой

Верховный суд (ВС) РФ усилил право заказчиков, в том числе по госконтрактам, на получение выплат по банковской гарантии, которая обеспечивает обязательства подрядчика. В рамках спора вокруг реконструкции якутского аэропорта ВС признал, что банк в принципе не может отказаться платить по выданной им гарантии, когда речь идет о компенсации суммы не отработанного подрядчиком аванса. В этом случае, даже если контракт сорвался по вине госзаказчика, банк не вправе ограничить свою ответственность, решила высшая инстанция.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ВС РФ вынес решение по делу федерального казенного учреждения (ФКУ) «Ространсмодернизация» и Алмазэргиэнбанка. Спор связан с госконтрактом 2019 года, по которому ООО «Нордтрансстрой» должно было провести работы по реконструкции аэропорта Олекминск в Якутии. Заказчиком сначала выступала Росавиация, но затем ее сменило ФКУ. Алмазэргиэнбанк в 2022 году выдал независимую гарантию сроком до декабря 2023 года, которая обеспечивала обязательства подрядчика. В апреле 2023-го «Нордтрансстрой» в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта из-за ошибок в проектной документации, предоставленной госзаказчиком. При этом аванс остался у подрядчика, который впоследствии и вовсе обанкротился.

На требование «Ространсмодернизации» выплатить по гарантии 145,3 млн руб. неотработанного аванса и 9,4 млн руб. неустойки Алмазэргиэнбанк ответил отказом. Дело в том, что условия соглашения с банком предусматривали прекращение гарантии в случае, если контракт нельзя исполнить по причинам, за которые подрядчик не отвечает. Заказчик попытался взыскать деньги по гарантии в арбитражных судах, но проиграл в трех инстанциях. Суды сочли отказ банка законным, указав на вину заказчика в срыве контракта (подробнее см. “Ъ” от 24 сентября).

Однако по жалобе ФКУ дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения нижестоящих судов и дала разъяснения о том, как действуют банковские гарантии. ВС указал, что для выплаты достаточно лишь формального соответствия требования заказчика условиям гарантии, вдаваться же в существо отношений между контрагентами по основному обязательству банк не вправе. Выданная Алмазэргиэнбанком гарантия обеспечивала возврат авансовых платежей и выплату неустоек. В связи с этим ни причины отказа подрядчика от контракта, ни выводы суда о причинах невыполнения работ не могли быть правомерным основанием для банка, чтобы отказать в выплате по требованию, связанному с невозвратом отработанного аванса, пришел к выводу ВС. По мнению экономколлегии, говорить о злоупотреблении правом тут можно лишь в случае, если заказчик уже получил исполнение от подрядчика, но намеревался недобросовестно обогатиться за счет получения еще одного платежа от банка-гаранта.

Ст. 378 Гражданского кодекса (ГК) РФ устанавливает исчерпывающий перечень оснований для прекращения независимой гарантии — среди них уплата суммы, на которую выдана гарантия, окончание срока, отказ бенефициара (заказчика) от своих прав или соглашение с ним о прекращении обязательства по гарантии. Но таких обстоятельств в деле не было, отметил ВС, а по ГК гарантия независима от основного обязательства, которое она обеспечивает. И даже если в саму гарантию включено условие о ее прекращении в случае невозможности исполнения госконтракта не по вине подрядчика, это условие является отсутствующим и не подлежит применению, разъяснила коллегия судей.

Ссылки на виновные действия заказчика, уточнил ВС, могут быть учтены при определении размера неустойки, но не при взыскании основного долга (то есть суммы неотработанного аванса). Поскольку требование предъявлено в пределах срока действия гарантии и злоупотребление заказчика правом не установлено, оснований для отказа банка в выплате не имелось, решила коллегия. Для проверки расчета требований истца по основному долгу и обоснованности сумм неустойки ВС направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Гарантия без оговорок

В последнее время суды все чаще поддерживали подход кредитных организаций, в связи с чем смысл независимой гарантии как одного из видов обеспечения обязательств попросту терялся, говорит руководитель практики банкротства K&P.Group Надежда Емелина. Управляющий партнер АБ «Астериск» Владимир Хантимиров добавляет, что в таких спорах банки часто ссылаются на злоупотребление правом со стороны заказчиков, потому что осознают трудности будущего взыскания с подрядчика соответствующих сумм выплат. Во многих таких случаях банки отказывались удовлетворять требования заказчиков по независимой гарантии, подтверждает советник практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дмитрий Лысенко.

Теперь ВС, говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, подтвердил базовый принцип, по которому банк не может подменять собой арбитражный суд, оценивая, кто виноват в неисполнении контракта — заказчик или подрядчик. В связи с этим юрист надеется, что у банков больше не получится массово ссылаться на внешние обстоятельства, отказываясь от выплат. Советник бюро юридических стратегий «Страт Агро» Жанна Шарипова объясняет, что экономколлегия фактически закрепила принцип «сначала платить — потом спорить», что снижает стандарт доказывания и процессуальные риски для заказчиков (бенефициаров по гарантии), которые при корректно оформленном требовании должны получать выплату без дополнительного доказывания.

Этим решением ВС «усилил защиту госзаказчиков, для которых банковская гарантия — единственный надежный инструмент контроля исполнения госконтрактов», отмечает Алексей Гавришев. Разъяснения коллегии актуальны для любых соглашений, обеспеченных независимой гарантией, уточняет Владимир Хантимиров. «ВС дает важный сигнал, что банковская гарантия — не договор о намерениях, а жесткое обязательство и любые попытки уклониться от ее исполнения теперь будут оцениваться судами критически»,— заключает господин Гавришев. Дмитрий Лысенко обращает внимание, что ВС признал отсутствующим условие соглашения о прекращении гарантии. Это один из ключевых выводов, подтверждающий, что перечень оснований прекращения банковской гарантии в ст. 378 ГК РФ является исчерпывающим, говорит Жанна Шарипова.

В целом юристы поддерживают решение ВС. Вместе с тем, предупреждает госпожа Шарипова, эта позиция «ставит под удар банки, которые могут пересмотреть свои стандарты управления рисками, ведь теперь защита от необоснованных требований возможна только постфактум, через регресс и взыскание убытков с принципала (подрядчика)».

Ян Назаренко, Анна Занина