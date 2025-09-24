Гарантия поищет предел

Верховный суд (ВС) РФ определит, в каком случае банк может не платить по выданной им гарантии за подрядчика. Спор связан с реконструкцией якутского аэропорта, которую подрядная организация не смогла завершить из-за ошибок в проектной документации. После разрыва госконтракта заказчик потребовал возместить сумму неотработанного аванса по банковской гарантии. Но банк отказал, так как по условиям договора гарантия прекращалась, если контракт нельзя было исполнить по независящим от подрядчика причинам. Арбитражные суды признали отказ законным, но заказчик добился передачи спора в экономколлегию ВС, настаивая, что условие о прекращении гарантии неприменимо к возврату аванса.

Верховный суд рассмотрит спор об условиях прекращения банковской гарантии. Тяжба началась в июле 2019 года, когда Росавиация (в декабре 2022 года ее сменило ФКУ «Ространсмодернизация») заключила с ООО «Нордтрансстрой» госконтракт на реконструкцию аэропорта Олекминск в Якутии. Обязательства подрядчика обеспечивала независимая гарантия, выданная в 2022 году Алмазэргиэнбанком, сроком действия до 29 декабря 2023 года.

Подрядчик не смог завершить работы и в апреле 2023 года в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта. По этой причине ФАС сначала внесла «Нордтрансстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, но затем исключила из него по решению Арбитражного суда Москвы. Суд учел, что в июле 2021 года «Нордтрансстрой» обнаружил растепление грунтов под несколькими зданиями, а проектные решения от заказчика этого не учитывали — в них была неверно определена глубина залегания многолетнемерзлых грунтов.

В мае 2023 года «Ространсмодернизация» обратилась к Алмазэргиэнбанку с требованием выплатить по гарантии 145,3 млн руб. не отработанного подрядчиком аванса, а также 9,4 млн руб. неустойки и штрафа. Но кредитная организация отказала, сославшись на условие в гарантии о том, что она прекращается, если контракт невозможно исполнить по причинам, за которые подрядчик не отвечает. Среди таких причин банк указал существенные ошибки в проектно-сметной документации и длительный отказ заказчика согласовать подрядчику расходование средств по контракту. Заказчик подал иск, но арбитражные суды трех инстанций поддержали позицию банка. Суды указали, что в неисполнении контракта виноват сам заказчик, поэтому взыскание средств с банка «при очевидном отсутствии нарушения обязательства» подрядчиком повлечет неосновательное обогащение истца.

«Ространсмодернизация» обратилась в ВС, настаивая, что пункт о прекращении гарантии здесь неприменим и в случае с госконтрактами в гарантию нельзя включать дополнительные условия, которые мешают госзаказчику получить выплаты. Кроме того, вина заказчика не влияет на его право получить обратно неотработанный аванс, иначе эти средства становятся неосновательным обогащением подрядчика, сказано в жалобе. Законность требования заказчика о возврате аванса ранее подтвердил суд в деле о банкротстве «Нордтрансстроя». ВС передал спор в экономколлегию, слушание назначено на 15 октября.

Абстрактные гарантии

Экономколлегия ВС впервые рассмотрит спор о прекращении банковской гарантии в рамках госзакупок при условии отсутствия вины подрядчика. Высшей инстанции предстоит выработать принципиально важный подход, который обеспечит баланс между принципом добросовестности и специальным режимом обеспечения госконтрактов, отмечает управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков.

Руководитель направления «Ценообразование» КА Delcredere Мария Меркулова объясняет, что суть независимой гарантии заключается в предоставлении заказчику возможности получить выплату максимально быстро за счет банка, избежав возражений исполнителя. В сфере госзакупок помимо возврата неотработанного аванса банковская гарантия покрывает также уплату неустоек и штрафов и иные последствия ненадлежащего исполнения контракта, добавляет управляющий партнер АБ Nordic Star в России Анна Заброцкая. Между тем, уточняет госпожа Меркулова, объем ответственности определяется текстом самой гарантии в пределах императивных ограничений закона о контрактной системе (44-ФЗ).

При этом ключевой принцип гарантии — ее независимость от основного обязательства, поясняет господин Крюков. Директор департамента электронных гарантий банка ЗЕНИТ Василий Беляев подчеркивает, что «гарантия является безусловным обязательством» и никакие возражения принципала (подрядчика) и гаранта (банка) не освобождают гаранта от обязанности выплаты по банковской гарантии. «В дальнейшем, если банк и принципал считают себя пострадавшей стороной от незаконных действий заказчика, они могут оспаривать свои убытки»,— добавляет господин Беляев.

Впрочем, уточняет господин Крюков, закон и судебная практика допускают исключения: «Если неисполнение контракта вызвано виной заказчика и это очевидно для бенефициара, требование выплаты может расцениваться как злоупотребление правом». При этом мнения юристов по поводу правомерности условия о прекращении гарантии Алмазэргиэнбанка расходятся. Анна Заброцкая поддерживает позицию банка, указывая, что абстрактность гарантии не исключает возможности ее ограничения, если такие условия прямо включены в текст документа. Суды обязаны учитывать условия гарантии и не вправе игнорировать специальные оговорки, если они не противоречат закону, уточняет она.

Однако, по мнению Марии Меркуловой, такое условие банковской гарантии является недействительным, так как банк в этом случае оценивает поведение сторон контракта и возможность его исполнения, что недопустимо. Управляющий партнер АБ «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов тоже считает отказ банка выплатить сумму неотработанного аванса незаконным: «Если работы не выполнены, аванс подлежит возврату в любом случае, независимо от того, кто виноват». Перечень оснований для прекращения независимой гарантии является исчерпывающим и такого основания, как невозможность исполнения договора подрядчиком по независящим от него причинам, там нет, добавляет господин Ушкалов.

Источник “Ъ” на финансовом рынке полагает, что довод банка о прекращении гарантии является слабым аргументом, но все зависит от того, что именно покрывала независимая гарантия. По словам Евгения Крюкова, спорный пункт гарантии противоречит императивным требованиям постановления правительства РФ №1005 от 8 ноября 2013 года, которые запрещают включать в гарантии для госзакупок условия, ограничивающие право заказчика на получение выплат.

Ян Назаренко, Анна Занина, Ольга Базутова