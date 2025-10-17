Курское «Динамо» выиграло у оренбургской «Надежды» в премьер-лиге

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу над командой «Надежда» из Оренбурга в четвертом туре премьер-лиги. Игра прошла на домашней арене «Динамо» в Курске и завершилась со счетом 63:53 в пользу курянок (19:9, 9:13, 18:14, 17:17).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наилучший результат у курского «Динамо» продемонстрировали Вероника Сазонова (18 очков), Киара Линскенс и Нина Глонти (по 9 очков).

Команда из Курска по итогам встречи заняла третье место в турнирной таблице женской баскетбольной премьер-лиги. «Надежда» — первое.

В предыдущем матче премьер-лиги курянки обыграли красноярский «Енисей» со счетом 88:55. Следующая игра у курского «Динамо» состоится 21 октября с одноклубницами из Москвы. Матч начнется в 19:00.

Егор Якимов