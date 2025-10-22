Крупные бренды обеспечивают 89% размещений рекламы на маркетплейсах в России

«Ъ» ознакомился с исследованием Easy Commerce, технологического партнера Okkam, о рекламной активности на маркетплейсах и в онлайн-ритейле за апрель—август 2025 года. По данным компании, до 20% брендов обеспечивают до 89% рекламных размещений. На Wildberries на них приходится 71% рекламы, на Ozon — 84%, на «Яндекс Маркет» — 89%. Наиболее активные категории — «Красота и здоровье» (10,7%), «Обувь» (9,1%) и «Бытовая техника» (8,9%).

Ритейл-сервисы становятся важными площадками для продвижения: лидируют «Самокат», «Золотое яблоко», «Пятерочка» (X5 Group) и «Детский мир». Концентрация рекламы у крупных брендов повышает порог входа для малого бизнеса, отмечают в Easy Commerce.

В «Яндекс Маркете» сообщили, что доля рекламной выручки во втором квартале выросла в 1,5 раза, до 7,5% от товарооборота, а число рекламодателей за год утроилось. В Х5 уточнили, что количество кампаний брендов, не представленных в сети, за полгода выросло втрое.

По оценке экспертов, из-за роста спроса стоимость размещений и CPM увеличились на 30–40%, а премиальные позиции — до 60%. «Малому бизнесу все сложнее конкурировать с крупными брендами, и он уходит в спецпроекты и коллаборации», — говорит управляющий директор ГК «Игроник» Александр Солонин.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Рекламу положили в корзину».