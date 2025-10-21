Вэнс пригрозил «Хамасу» «плохими вещами» за нежелание разоружаться

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Израиль заявил, что палестинское движение «Хамас» ждут «очень плохие вещи», если оно не разоружится. При этом он добавил, что процесс потребует времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

«Если "Хамас" не разоружится в соответствии с соглашением, произойдут очень плохие вещи, не так ли? Кроме того, стимул заключается в том, что если они разоружатся, то всех по ту сторону конфликта ждет лучшее будущее»,— сказал господин Вэнс на пресс-конференции (цитата по NBC News).

Вице-президент США также заявил, что не собирается устанавливать конкретные сроки разоружения «Хамаса». По его словам, процесс «сложный, многое в нем непредсказуемо».

План завершения войны в секторе Газа из 20 пунктов подготовили США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 14 октября пригрозил насильно разоружить «Хамас», если движение не сделает этого самостоятельно. Он уточнил, что процесс должен завершиться «в разумные сроки», не назвав точных дат.