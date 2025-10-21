Бывшего вице-премьера Ульяновской области Пушкарева отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на 2 месяца (до 19 декабря) бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области Владимира Пушкарева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Господина Пушкарева задержали 20 октября. По версии следствия, фигурант помог аффилированной компании выиграть аукцион на реконструкцию очистных сооружений в городе Барыше. Кроме того, бывший чиновник указал увеличить аванс и менял условия контракта в пользу подрядчика. Объекты должны были сдать в августе 2025 года, однако ничего построено не было. Позже срок исполнения контракта сдвинули на август 2026 года.

Владимир Пушкарев покинул пост вице-губернатора 2 сентября на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области. В регионе чиновник курировал работу минимущества и архитектуры, министерства ЖКХ и строительства, минприроды и минтранса.

Никита Черненко