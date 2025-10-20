ФСБ показала видео задержания в Москве бывшего ульяновского вице-премьера

Сотрудники ФСБ совместно со следователями СКР по Ульяновской области задержали в Москве бывшего заместителя председателя ульяновского правительства Владимира Пушкарева. Видео задержания опубликовало региональное управление ФСБ. Управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2024 — 2025 годах бывший чиновник помог аффилированной коммерческой организации выиграть аукцион на реконструкцию очистных сооружений в Барыше. Также он, предположительно, давал указания увеличить аванс и изменять условия контракта в пользу подрядчика.

Следственные действия по этому уголовному делу идут в трех регионах страны, добавили в СКР. В пресс-релизе ведомства не приводится имя подозреваемого. Однако, по данным источника «Ъ-Волга», речь идет о бывшем вице-премьере Пушкареве.