Экспорт всей системы

Несырьевой неэнергетический экспорт в первом полугодии 2025 года обеспечил более 12% ВВП РФ, заявил Михаил Мишустин на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России». Расширению таких поставок в ближайшие годы должна поспособствовать их сквозная поддержка инструментами профильного нацпроекта: от компенсации затрат на работу системы послепродажного обслуживания до участия экспортеров в международных ярмарках и фестивалях. Актуальным вопросом, однако, остается возможность балансировки торговых потоков: часть партнеров не может встречно нарастить поставки в РФ. Сотрудничество с некоторыми странами, вероятно, будет развиваться в формате технологической кооперации: как показали дискуссии на форуме, в условиях изоляции отечественного рынка обмен опытом с другими странами воспринимается российскими поставщиками как возможность сохранить конкурентоспособность.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За первое полугодие несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) обеспечил более 12% ВВП России, заявил 21 октября на пленарном заседании форума «Сделано в России» премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что главный ориентир по темпам расширения ННЭ задан майским указом президента: за шесть лет такие поставки должны вырасти не менее чем на 66% к показателю 2023 года — как минимум до $248,1 млрд.

Пока, следовало из обсуждений на форуме, РФ удается наращивать ННЭ в соответствии с целевыми ориентирами. В частности, по данным Минпромторга, промышленные поставки (в ННЭ помимо них учитывается экспорт АПК) в январе—июле выросли на 20% в годовом выражении за счет продукции машиностроения, металлургии и минеральных удобрений.

Наращивание темпов отгрузок должны поддержать меры, заложенные в обновленный нацпроект «Международная кооперация и экспорт», отметил господин Мишустин. Речь идет среди прочего об организации работы региональных центров поддержки экспорта, компенсации затрат на создание системы послепродажного обслуживания, а также о поддержке участия экспортеров в международных ярмарках и фестивалях Российским экспортным центром (РЭЦ, см. “Ъ” от 25 декабря 2024 года).

По словам Михаила Мишустина, переориентация поставок на рынки дружественных стран (в том числе ЕАЭС, Азии, Африки и Латинской Америки) продолжается: если в 2021 году экспорт на эти рынки составлял 44% в общем объеме, то в 2024-м — больше 85%. Показатель по итогам этого года, как ожидается, будет еще выше.

Сложности при этом сохраняются в части обеспечения сбалансированности торговли, следовало из обсуждений на форуме: многие партнеры ввозят в РФ заметно меньшие объемы продукции, чем покупают.

На односторонний характер торговли с РФ, напомним, регулярно жалуется Индия. Власти страны неоднократно заявляли о наличии нетарифных барьеров и нормативных препятствий при расширении присутствия на российском рынке — переговоры о зоне свободной торговли страны с ЕАЭС сейчас продолжаются.

Россия между тем ищет разные возможности экономического сотрудничества со странами-партнерами. Речь, как следовало из выступления министра экономики Максима Решетникова, идет в том числе об экспорте решений «под ключ»: от обеспечения продовольственной безопасности до отстраивания системы госуправления (взамен западным образцам).

Продолжаться при этом будет создание индустриальных зон в дружественных юрисдикциях: такие проекты, отметил первый вице-премьер Денис Мантуров, успешно реализованы в Узбекистане, совместный российско-таджикистанский индустриальный парк будет создан в Душанбе. Как напомнила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, в нынешних условиях одним из форматов взаимовыгодного партнерства становится технологическая кооперация — результаты такого сотрудничества позволяют компаниям расти и осваивать новые экспортные рынки.

Отметим, технологический трансфер и совместное внедрение передовых технологий видятся властям важными составляющими экономического партнерства с КНР (см. “Ъ” от 20 августа). Такая кооперация зависит главным образом от системных договоренностей, а не от конъюнктуры. Между тем российские компании, как показали дискуссии, ценят возможность обмена опытом с партнерами. С учетом изоляции от мирового рынка это возможность «обновить» компетенции и в перспективе конкурировать на глобальных рынках.

Кристина Боровикова