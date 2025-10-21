Комитет Госдумы предложил отклонить поправки о бесплатном проезде по платным дорогам

Думский комитет по транспорту во вторник, 21 октября, предложил нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, меняющих жизнь автовладельцев.

В одном из них депутаты СРЗП предложили предоставить членам многодетных семей право бесплатного проезда по платным трассам. Парламентарии ссылались на то, что законопроект сократит расходы таких семей и «укрепит их право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства». Правительство РФ в заключении отметило, что применяемые на платных трассах системы контроля проезда не позволяют автоматически определять «социальные категории пользователей, осуществляющих управление транспортными средствами». Счетная палата указала, что сначала нужно посчитать выпадающие доходы от предоставления льготы. Комитет по транспорту считает, что для поддержки многодетных семей лучше ввести механизм компенсации понесенных затрат на оплату проезда через органы социальной защиты населения.

Другим законопроектом межфракционная группа депутатов предложила освободить от платы за проезд только участников СВО и ветеранов боевых действий, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Комитет по транспорту снова напомнил об отсутствии возможности выделять из потока автомобили, принадлежащие отдельным категориям граждан. «Важно, чтобы предоставляемые меры поддержки имели реализуемый характер, а не приводили к возникновению "мертвой" нормы»,— считает глава комитета Евгений Москвичев.

Другой блок предложенных к отклонению законопроектов касался расширения бесплатной парковки. Депутаты фракции «Новые люди» предложили ввести льготу для многодетных семей, СРЗП — запретить делать платные места на расстоянии 100 метров от школ, поликлиник и других объектов социальной инфраструктуры. Комитет по транспорту указал, что право ввести подобные полномочия уже есть у субъектов федерации, изменения в федеральное законодательство не нужны.

Иван Буранов