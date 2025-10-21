В «Авито» назвали пранком объявление о продаже украденных из Лувра украшений

Интернет-сервис «Авито» удалил фейковое объявление о продаже украденных из Лувра украшений. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании. Размещение товара сервис назвал «пранком на хайпе».

«Удалено. Люди, обладающие критическим мышлением, не могут отнестись к этому серьезно»,— уточнили в пресс-службе «Авито». «Украденную парюру (набор ювелирных украшений) французской королевы Марии Амалии из Лувра» предлагали купить за 250 млн руб.

Лувр ограбили 19 октября. Из музея вынесли девять исторических драгоценностей. Среди украденного — ожерелье и серьги из коллекции второй жены Наполеона, императрицы Мари-Луизы; колье, серьги и тиара из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; две броши, бант для лифа и тиара из коллекции императрицы Евгении.

