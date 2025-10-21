Думские единороссы отказались вычеркивать историческое наследие «девяностых»

Комитет культуры Госдумы оспорил доводы КПРФ в пользу закрытия Ельцин-центра. Члены комитета сочли, что наследие 90-х годов — неотъемлемая часть новейшей истории России.

«Давайте исключим тогда (все.— “Ъ”) десятилетия, которые кому-то казались успешными, а кому-то — нет»,— заявил член думского комитета культуры Сергей Соловьев («Единая Россия»). Он подчеркнул, что в коммунистические времена тоже были «непростые периоды».

Историческая дискуссия в нижней палате парламента развернулась в связи с первым чтением законопроекта КПРФ, меняющего порядок создания центров исторического наследия президентов России. Коммунисты предложили сохранить эту возможность лишь за теми главами государства, чьи полномочия были прекращены после 1 января 2000 года. Инициатива была отклонена депутатами при 72 голосах «за».

Подробнее о спорах вокруг проблемных периодов российской истории — в материале «Депутаты побились за девяностые».