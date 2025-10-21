Посольство Индии возобновило работу в Афганистане

Индия возобновила работу своего посольства в Кабуле. Оно приостановило работу в 2021 году, когда власть в Афганистане захватило движение «Талибан».

«Решение подчеркивает решимость Индии углублять свое двустороннее взаимодействие с афганской стороной во всех сферах, представляющих взаимный интерес»,— написано в сообщении МИД Индии (цитата по Hindustan).

Нью-Дели объявило о возобновлении работы посольства по итогам встречи министров иностранных дел Индии и Афганистана, которая прошла 10 октября. Индийский МИД также заявлял о готовности «поддерживать комплексное развитие Афганистана, решать гуманитарные вопросы и содействовать строительным инициативам». При этом Индия по-прежнему не признает власть движения «Талибан» в Афганистане.

Подробнее — в материале «Ъ» «Битва за Кабул».