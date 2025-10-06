Битва за Кабул

В российской столице 7 октября пройдет 7-е заседание Московского формата консультаций по Афганистану, в ходе которого глава МИД страны Амир Хан Моттаки проведет отдельную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После посещения Москвы глава афганского дипломатического ведомства отправится с визитом в Индию, также идущую на сближение с правительством талибов. Возросшая активность вокруг Афганистана сопровождается дискуссией об отношениях Кабула с США и о возможности новой американской операции в стране после заявлений президента Трампа о намерении вернуть контроль над стратегической авиабазой в Баграме.

Афганский военнослужащий на авиабазе Баграм после того, как ее покинули американские войска, 5 июля 2021 года

О повестке запланированного на 7 октября 7-го заседания Московского формата консультаций по Афганистану сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, консультации пройдут на уровне специальных представителей, старших должностных лиц Афганистана и его соседей по региону — Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Кроме того, в качестве гостя для участия во встрече приглашена делегация Белоруссии.

«Заседание откроет министр иностранных дел России. Оно пройдет в закрытом режиме.

Приоритетное внимание будет уделено содействию афганскому национальному примирению и расширению практического взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях.

Также планируется по итогам принятие совместного заявления»,— сообщила Мария Захарова.

Афганская сторона на консультациях в Москве будет представлена главой МИД страны Амир Ханом Моттаки, который проведет отдельную встречу с Сергеем Лавровым. «Беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества»,— пояснила Захарова.

После встречи в Москве обсуждение ситуации вокруг Афганистана продолжится в Дели в ходе начинающегося 9 октября визита в индийскую столицу главы МИД Афганистана. Его поездка станет первым посещением Индии высокопоставленным представителем движения «Талибан» со времени прихода талибов к власти в Кабуле в 2021 году.

По сообщению газеты The Times of India, в повестку переговоров Амир Хана Моттаки с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром, намеченных на 10 октября, включены вопросы развития политических связей и взаимодействия двух стран в различных областях.

Как отмечает The Times of India, Индия придает важное значение предстоящим переговорам и при организации визита афганского министра добилась от Совета Безопасности ООН временного снятия ограничений на его зарубежные поездки.

Несмотря на отсутствие официального признания индийскими властями режима талибов, официальные лица в Дели заявляют о том, что «исторические и цивилизационные отношения с афганским народом» будут продолжены. Следуя этой установке, в последние месяцы Индия вывела взаимодействие с действующим правительством Афганистана на новый уровень.

Так, в январе в Дубае Амир Хан Моттаки встретился с замглавы МИД Индии Викрамом Мисри, после этого агентство Bloomberg сообщило о намерении властей Индии возобновить работу посольства Афганистана в Дели, а в мае состоялся первый телефонный разговор глав индийского и афганского МИДов.

В ходе контактов последних месяцев индийские дипломаты выразили признательность талибам за их усилия, призванные не допустить трансграничные атаки террористов с территории Афганистана. Выступая за формирование инклюзивного правительства в Кабуле, Индия также настаивает на том, что афганская территория не должна использоваться для какой-либо террористической деятельности против других стран.

Кроме того, индийская сторона подтвердила готовность продолжать двустороннее экономическое сотрудничество, в ходе которого ранее были реализованы 500 инфраструктурных проектов, осуществлявшихся в 34 афганских провинциях.

Заметно возросшая дипломатическая активность соседей Афганистана сопровождается неутихающей дискуссией о возможности новой американской операции в стране.

Триггером обсуждения послужили нашумевшие заявления президента Трампа о его намерении вернуть американский контроль над стратегической авиабазой в Баграме, утраченный при президенте Байдене после вывода из Афганистана контингента США и НАТО (подробнее об этом см. “Ъ” от 22 сентября).

Как заявила в конце прошлой недели официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Афганистан не откажется от суверенитета в ответ на ультиматумы США по авиабазе Баграм.

«Вашингтон прекрасно знает, что афганский народ, который отвоевал свободу в схватке с натовцами, не станет поступаться национальным суверенитетом в ответ на ультиматумы»,— заявила представитель МИД РФ. Она напомнила о том, как в августе 2021 года при администрации Байдена США фактически бежали из Афганистана, завершив свою 20-летнюю кампанию.

«И сейчас они стремятся в той или иной форме восстановить свое военное присутствие в этой стране. Расположенная недалеко от Кабула модернизированная авиабаза Баграм рассматривается как лакомый кусок»,— указала Захарова.

Отвергнув требования президента Трампа вернуть американцам контроль над Баграмом, талибы при этом ищут свои пути наладить контакты с действующей администрацией США, от позиции которой во многом будет зависеть дальнейший процесс выхода режима в Кабуле из международной изоляции.

В Вашингтоне тоже не против возобновления диалога с Кабулом.

Подтверждением этого стали состоявшиеся в Дохе в конце сентября переговоры главы Амир Хана Моттаки с американской делегацией во главе со спецпредставителем президента США по делам задержанных Адамом Боллером. Темой переговоров стал вопрос об освобождении американского гражданина Амира Амири, находящегося в заключении в Афганистане с декабря 2024 года.

После того как в ходе переговоров в столице Катара талибы объявили о своем решении освободить Амира Амири, глава американской делегации приветствовал это решение. Назвав переговоры с талибами «конструктивными», Адам Боллер выразил надежду на продолжение диалога с режимом в Кабуле.

