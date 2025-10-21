АЛРОСА представила инвестиционные бриллианты стоимостью более миллиарда рублей

В Новосибирске компания АЛРОСА (MOEX: ALRS) представила инвестиционные бриллианты из коллекции ALROSA Diamond Exclusive стоимостью свыше 1 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании.

В АЛРОСА отметили, что в представленную коллекцию драгоценных камней входил бриллиант 15 карат. Внимание инвесторов, коллекционеров и ценителей привлекли инвестиционные сеты, составленные из редких бриллиантов схожих характеристик. Они сочетаются между собой по пропорциям, форме, чистоте и цвету. Самый дорогой сет — из шести бесцветных бриллиантов весом более 10 карат каждый — стоит 120 млн руб.

Подобные сеты позиционируются как лоты для долгосрочных инвестиций. Эксперты оценивают подобные наборы выше, чем совокупность отдельных бриллиантов с аналогичными характеристиками. В АЛРОСА отметили, что владелец может гибко распоряжаться такими активами: реализовать набор целиком или по частям, в зависимости от инвестиционной стратегии.