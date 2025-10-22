Гордума Нижнего Новгорода утвердила новый состав контрольно-счетной палаты

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода 22 октября утвердили новый состав контрольно-счетной палаты (КСП). Все вопросы одобрили единогласно.

Прежнюю палату гордума расформировала в сентябре, так как после объединения Нижнего Новгорода с Кстовским округом контрольно-счетный орган формируют заново. На прошлом заседании депутаты назначили руководителем КСП Анатолия Нуждина, который работал в палате с мая текущего года. Прежнего руководителя Юлию Абызову предыдущий созыв гордумы на последнем своем заседании отправил в отставку по утрате доверия.

Новым заместителем председателя КСП утвержден Станислав Хлунов, с 2023 года он был руководителем одного из отделов в городском департаменте финансов. Из прежних аудиторов в новый состав перешла Наталья Яшина, также одним из аудиторов стала Юлия Омельяненко, прежде руководившая аппаратом КСП. Кроме того, аудиторами станут сотрудник регионального минфина Игорь Бакин и начальник отдела ГКУ НО «Центр обслуживания получателей бюджетных средств» Юлия Васина.

Ирина Швецова