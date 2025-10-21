Воронежец получил три года условно за перевод 900 рублей запрещенному фонду

Железнодорожный районный суд Воронежа признал местного жителя виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Имя осужденного не раскрывается.

Суд установил, что с августа по октябрь 2021 года воронежец сделал три перевода на общую сумму 900 руб. «Фонду борьбы с коррупцией» (организация признана экстремистской в России и запрещена, объявлена иноагентом и ликвидирована), перейдя по ссылке на его сайте.

Отмечается, что подсудимый знал о признании организации экстремистской и о том, что ссылка, по которой он переходил, предназначена для финансирования экстремистской деятельности, в том числе обеспечения деятельности самой организации. Приговор вступил в законную силу.

В начале сентября в Белгороде в отношении 48-летнего россиянина было возбуждено уголовное дело из-за денежных переводов экстремистской организации.

Егор Якимов