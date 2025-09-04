В Белгороде возбуждено дело из-за денежных переводов экстремистской организации

Следственный отдел УФСБ России по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении россиянина 1977 года рождения, подозреваемого в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ-Черноземье», что речь идет о межрегиональном общественном движении «Артподготовка», признанном решением Красноярского краевого суда экстремистской организацией, а также запрещенной на территории РФ.

По информации следствия, в 2022 году подозреваемый осуществлял денежные переводы с личного счета на электронный аккаунт организации, деятельность которой запрещена на территории РФ в связи с признанием ее экстремистской. Переводы осуществлялись в период нахождения фигуранта в различных регионах страны, включая Белгородскую, Владимирскую, Нижегородскую и Московскую области.

В начале сентября силовики задержали жителя Тамбовской области 1987 года рождения по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами (ст. 275.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы).

Ульяна Ларионова