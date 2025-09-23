Цифра зависла

Темпы роста российского рынка digital-услуг в сфере разработки и маркетинга могут замедлиться вдвое к концу года. Участники рынка связывают такую тенденцию с сокращением затрат на подобные решения, за полугодие оно составило 5–10%. Отрасль также тормозит высокая ключевая ставка, активное внедрение искусственного интеллекта и ужесточение налоговой политики.

Темпы роста российского рынка digital-услуг в 2025 году могут замедлиться до 10–15% против 29% в 2024 году, следует из данных исследования аналитического агентства «Рейтинг Рунета». Так, совокупная выручка digital-подрядчиков за услуги в 2025 году может достигнуть 115 млрд руб., в 2024 году ее оценивали в 99,2 млрд руб. На снижение темпов роста оказывает влияние сокращение затрат на digital-услуги, за первое полугодие 2025 года — на 5–10%, считают в компании. В исследовании учитывались данные об услугах в области разработки и поддержки программных продуктов, дизайна, рекламы и маркетинга на основе данных 88 тыс. проектов для 56 тыс. заказчиков (собственные данные агентства).

«Сжимается потребительский сектор экономики, на долю которого приходится значительная часть услуг. Высокая ключевая ставка ЦБ и дорогое кредитование ограничивают возможности для инвестиций в развитие и расширение, а высокие ставки по вкладам удерживают те деньги, которые могли бы быть потрачены на услуги и товары самого бизнеса»,— поясняет операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов. Он добавляет, что на снижение затрат также оказывают влияние развитие искусственного интеллекта (ИИ) и повышение стоимости услуг из-за введения новых налогов на отрасль, таких как сбор 3% с интернет-рекламы (см. “Ъ” от 28 августа). ИИ, в свою очередь, уже позволяет компаниям выполнять определенные задачи без посредников.

В 2024 году наибольшая доля выручки пришлась на подрядчиков в категориях «Разработка и интеграция программных продуктов» — 41,1 млрд руб. (+15%), «Реклама и трафик» — 33,9 млрд руб. (+37%), «Коммуникации» — 8,5 млрд руб. (+70%), «Брендинг и дизайн» — 3,8 млрд руб. (+52%) и «Аутстаффинг» — 12 млрд руб. (+43%). Общее число заказчиков составило 45,5 тыс., что на 12,5% больше по сравнению с 2023 годом. В основном за услугами обращались компании из таких сфер, как торговля, строительство и ремонт, IT, медицина и авто. Данные за 2025 год в компании не привели.

Замедление темпов роста отрасли подтверждают и в digital-агентстве D-Agency. «Ключевая ставка сильно влияет на инвестиции в новые продукты и продвижение текущих. Сильно удлинились закупочные циклы и комплаенс, начался жесткий контроль эффективности»,— поясняет гендиректор агентства Игорь Демидов.

Он отмечает, что по итогу 2025 года цены на услуги могут вырасти: услуги медиа и перформанс — на 8–12%, продвижение в Telegram и на маркетплейсах — на 12–20%, SMM, инфлюенс, контент — на 10–15%, аутстаффинг — на 12–18%; брендинг и дизайн — на 8–12%. «Агентства стараются сдержать рост цен на услуги за счет снижения объемов предложения, однако это достаточно болезненный процесс для них, так как качественные специалисты просят высокие зарплаты, а крупные заказчики все активнее переводят оплату работы агентств на отсрочку, которая может достигать 120 дней»,— добавляет господин Демидов. С ним соглашаются в Kokoc Group: в худшем сценарии в последние месяцы года общий рост остановится, если динамика вовсе не покажет еще большее падение. В отдельных же категориях динамику могут показать категории «Брендинг и дизайн» (40–50%) и «Реклама и трафик» (50%), так как будет развиваться D2C-модель (продажа без посредников) и будут активно осваиваться новые платные каналы — ритейл-медиа, Telegram Ads — и рекламные возможности новых локальных медиа, добавляет директор Kokoc Performance (входит в Kokoc Group) Вадим Мельников.

В ближайшие два-три года рынок будет расти стабильно, но меньшими темпами — примерно на 12–18% в год, заключает старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло. Он добавляет, что основными вызовами для отрасли станет дефицит сильных специалистов, рост стоимости медиа и слабая индексация госконтрактов.

Варвара Полонская