Глава «Аэрофлота» призвал усилить контроль над долей иностранных авиакомпаний

Гендиректора «Аэрофлота» Сергей Александровский сказал, что иностранные авиакомпании в 2025 году «достигнут своих максимальных значений» на российском рынке. По его словам, это «достаточно серьезное давление» для авиации России. Он также призвал «отслеживать и контролировать» долю зарубежных перевозчиков.

«Наверное, этому надо уделять отдельное внимание, чтобы поддерживать баланс интересов российских перевозчиков. Доступность международных перевозок важна, но тем не менее интересы российских перевозчиков, мне кажется, в этой тенденции важно очень отслеживать и контролировать»,— сказал господин Александровский на заседании комитета Совфеда по экономической политике (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно прогнозу на 2025 год, трафик российских авиаперевозчиков составит 109,6 млн человек. По словам главы «Аэрофлота», иностранные перевозчики на российском рынке перевезут 23-24 млн пассажиров.

Сергей Александровский также напомнил, что по итогам 2024 года группа «Аэрофлот» перевезла 55 млн пассажиров, из которых 12 млн — на международных рейсах. По его словам, за девять месяцев 2025-го компания перевезла 42,5 млн пассажиров, что соответствует динамике прошлого года.

