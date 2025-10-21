Обладатель Кубка России-2018 «Тосно» возвращается в профессиональный футбол

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области в следующем сезоне планирует выступить в дивизионе Б Второй лиги. Об этом сообщается на странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

Решение было принято на общем собрании руководства «Тосно». «Это большой шаг к нашей общей цели — возвращению ФК ''Тосно'' в профессиональный футбол! Давайте пожелаем успехов нашей команде и будем вместе идти только вперед!»,— говорится в заявлении клуба. Ранее команда одержала победу в чемпионате МРО «Северо-Запад» Третьей лиги.

«Тосно» был основан в 2013 году. В сезоне-2017/18 клуб дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако команда заняла 15-е место и выбыла из числа участников элитного дивизиона. В том же сезоне «Тосно» стал обладателем Кубка России. В мае 2018 года клуб лишили права на участие во втором по силе российском дивизионе из-за проблем с лицензированием и наличия долгов по зарплате. Вскоре «Тосно» был расформирован, команда потеряла профессиональный статус. О возрождении клуба было объявлено в 2023 году.

Таисия Орлова