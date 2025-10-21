Собчак призвала мэрию Екатеринбурга «вспомнить о своей работе и обязанностях»

Журналистка Ксения Собчак призвала администрацию Екатеринбурга «вспомнить о своей работе и обязанностях по умолчанию, а не только когда их пнет кто-то публичный». Она опубликовала обращение к мэрии в своем Telegram-канале после заявления председателя думской комиссии по городскому хозяйству Александра Колесникова («Единая Россия») об игнорировании запросов депутатов со стороны чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Собчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ксения Собчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Колесникова, мэрия не прислушивается к его призыву об организации циркуляции воды на восьмой магистрали в секторе ул. Готвальда и ул. Гражданская с 2013 года. «Люди каждое лето без горячей воды, и мы почему-то не можем сделать циркуляцию. 19 военный городок, там была недопоставка горячего водоснабжения, Ксюша Собчак написала и мы подорвались решать вопрос, а когда вам депутат говорит, займитесь, мне отвечают: было бы у тебя столько подписчиков, сколько у Собчак. Это что за отношение к депутатам?»,— сказал он на совместном заседании думских комиссий по городскому хозяйству и землепользованию.

Александра Колесникова поддержала Ксения Собчак, которая признала, что депутатам «внимание привлечь проще не через обращения, а через освещение проблем в больших тг-каналах». «Городская администрация не прислушивается к ним (депутатам.— "Ъ-Урал"), зато начинает шевелиться, когда про проблему у себя в канале напишу я. Это было бы смешно, если бы не было так грустно»,— добавила журналистка.

Василий Алексеев