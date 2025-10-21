Собчак призвала мэрию Екатеринбурга «вспомнить о своей работе и обязанностях»
Журналистка Ксения Собчак призвала администрацию Екатеринбурга «вспомнить о своей работе и обязанностях по умолчанию, а не только когда их пнет кто-то публичный». Она опубликовала обращение к мэрии в своем Telegram-канале после заявления председателя думской комиссии по городскому хозяйству Александра Колесникова («Единая Россия») об игнорировании запросов депутатов со стороны чиновников.
Ксения Собчак
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По словам господина Колесникова, мэрия не прислушивается к его призыву об организации циркуляции воды на восьмой магистрали в секторе ул. Готвальда и ул. Гражданская с 2013 года. «Люди каждое лето без горячей воды, и мы почему-то не можем сделать циркуляцию. 19 военный городок, там была недопоставка горячего водоснабжения, Ксюша Собчак написала и мы подорвались решать вопрос, а когда вам депутат говорит, займитесь, мне отвечают: было бы у тебя столько подписчиков, сколько у Собчак. Это что за отношение к депутатам?»,— сказал он на совместном заседании думских комиссий по городскому хозяйству и землепользованию.
Александра Колесникова поддержала Ксения Собчак, которая признала, что депутатам «внимание привлечь проще не через обращения, а через освещение проблем в больших тг-каналах». «Городская администрация не прислушивается к ним (депутатам.— "Ъ-Урал"), зато начинает шевелиться, когда про проблему у себя в канале напишу я. Это было бы смешно, если бы не было так грустно»,— добавила журналистка.