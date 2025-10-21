Подросткам, совершившим теракт близ Бугульмы, грозит до 10 лет тюрьмы

Троим несовершеннолетним жителям Татарстана за поджог железнодорожного оборудования вблизи Бугульмы грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил юрист ООО «Юридическая компания „Яхатин“» Антон Смирнов.

Согласно данным Центрального МСУТ СКР, в августе двое 16-летних и один 15-летний жители республики, действуя по заданию иностранных спецслужб, подожгли оборудование, обеспечивающее движение поездов вблизи Бугульмы.

Подросткам предъявлены обвинения по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ — совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Как пояснил юрист Антон Смирнов, санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы, однако для несовершеннолетних максимальный срок ограничен десятью годами, которые могут быть назначены в воспитательной колонии. При этом суд должен учитывать условия жизни и воспитания обвиняемых, их психическое развитие и влияние старших лиц.

По словам эксперта, родители подростков могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поскольку все трое состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, это может свидетельствовать о недостаточном контроле со стороны семьи. Кроме того, в соответствии со статьей 1074 Гражданского кодекса РФ, родители могут быть обязаны возместить ущерб, причиненный инфраструктуре железной дороги действиями их детей.

Анна Кайдалова