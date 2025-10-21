Троим подросткам из Татарстана предъявили обвинение в теракте на железной дороге

Трем несовершеннолетним жителям Татарстана предъявлены обвинения в совершении террористического акта из-за поджога железнодорожного оборудования вблизи Бугульмы. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По версии следствия, в августе 2025 года подростки, действуя по заданию иностранных спецслужб и рассчитывая на денежное вознаграждение, подожгли устройство, которое обеспечивало движение поездов. Вознаграждение в размере 24 тыс. руб. обвиняемые так и не получили.

Установлено, что злоумышленниками являются двое 16-летних учащихся лениногорских колледжей и 15-летний ученик десятого класса. Все они состоят на учете в ОПДН.

Злоумышленников задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ вскоре после поджога. Подозреваемые вину признали. Всем троим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Следователи СК устанавливают детали преступления.

Анна Кайдалова