Россия увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай

Россия по итогам первых девяти месяцев 2025 года экспортировала в Китай рыбы и морепродуктов на $2,2 млрд. Год к году показатель вырос на 13%. В натуральном выражении поставки снизились до 800 тыс. тонн (-3%).

Подсчеты Рыбного союза приводит «Интерфакс». В публикации указано, что больше половины экспорта составили поставки мороженого минтая. В физическом выражении они достигли 435 тыс. тонн (+5%), в денежном выражении — $565 млн (+40%).

Экспорт мороженого филе минтая из России в Китай за девять месяцев снизился на 60% в физическом выражении, до 7 тыс. тонн. В стоимостном выражении объем продаж сократился на 50%, до $15 млн. Поставки мороженой трески за это же время сократились на 15% (60 тыс. тонн), при этом их общая стоимость увеличилась на четверть ($335 млн).

Из России в Китай за девять месяцев также экспортировали 27 тыс. тонн живых крабов (+15%). При этом стоимость поставок сократилась на 5%, до $730 млн.

