Чувство хрупкого баланса

Не всем регионам Черноземья удалось избежать дефицита при исполнении бюджета

Парламенты всех регионов Черноземья приняли законы об исполнении областных бюджетов за 2024 год. В большинстве регионов удалось достичь профицита, тогда как Белгородская и Липецкая области исполнили главный финансовый документ с дефицитом в 10 и 11 млрд руб. соответственно. По мнению опрошенных «Ъ-Черноземье» экспертов, обе финансовые стратегии имеют право на жизнь, хотя в условиях высокой инфляции логичнее эффективно расходовать средства, чем оставлять остаток на следующий год. При этом во всех регионах, кроме Курской области, наблюдается сокращение доходов бюджетов по сравнению с 2023 годом — в реальном (Воронежская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области) или номинальном (Белгородская область) выражении.

Несмотря на достижение профицита, реальные доходы бюджетов регионов Черноземья уменьшаются

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К августу законодательные органы черноземных областей завершили принятие законов об исполнении региональных бюджетов за 2024 год. В большинстве регионов фиксируется профицит. Воронежская область, где в течение прошлого года расходы технически превышали доходы на 45,7 млрд руб., в итоге закончила финансовый год с профицитом в 1,1 млрд руб. Доходы составили 202,3 млрд руб., расходы — 201,2 млрд руб.

В 2023 году аналогичные показатели составляли соответственно 193,7 и 188,7 млрд руб. Учитывая уровень инфляции (9,52% за 2024 год, по данным Росстата), можно отметить, что в реальном выражении бюджет региона сократился.

В Курской области доходы (156 млрд руб.) превысили расходы (153,2 млрд руб.) на 2,8 млрд руб. По сравнению с 2023 годом (105,7 и 113,4 млрд руб. соответственно) эти показатели существенно выросли.

В Орловской области поступления в бюджет (57,9 млрд руб.) оказались выше расходных обязательств (57,6 млрд руб.) на 271,2 млн руб. В 2023 году доходы (56,7 млрд руб.) были выше в реальном, а расходы (58,4 млрд руб.) — даже в номинальном выражении.

В Тамбовской области фиксируется профицит в 2 млрд руб. при доходах в 75,4 и расходах в 73,4 млрд руб. В 2023 году доходы составляли 72,4, а расходы — 71,2 млрд руб., то есть речь идет о реальном сокращении бюджета.

В то же время в Белгородской области можно отметить весьма существенный — 10,3 млрд руб. дефицит: доходы региональной казны в прошлом году составили 165,5 млрд руб., расходы — 175,8 млрд руб. По сравнению с 2023 годом (168,3 и 170,2 млрд руб.) доходы сократились в номинальном, а расходы — в реальном выражении.

В Липецкой области расходы (131,4 млрд руб.) превысили доходы (119,9 млрд руб.) еще сильнее — на 11,4 млрд руб. При этом если доходы по сравнению с 2023 годом реально сократились (было 115,7 млрд руб.), то расходы заметно выросли (было 106,8 млрд руб.).

Бывший председатель городского совета Липецка, кандидат экономических наук Игорь Тиньков не считает дефициты белгородского и липецкого областных бюджетов проблемой.

«Для меня профицит всегда странен,— поделился эксперт.— Такое впечатление, что мы все вокруг сделали и деньги расходовать больше не на что. Более понятен оправданный дефицит: сферы, которые нуждаются в средствах, можно перечислять долго — ЖКХ, образование, здравоохранение и т.д. Конечно, дефицит должен быть взвешенным — мы обязаны показать нашему населению, что правильно тратим деньги: и федеральные, и региональные, и муниципальные. Но профицит означает, что программы, которые были запланированы, скорее всего, не выполнены».

По мнению Игоря Тинькова, дефицит бюджета Липецкой области не достигает критических отметок. «А Белгородской — тем более. У нее сегодня очень сильная федеральная поддержка, больше, чем у Липецкой. Правильное использование денежных средств более оправданно, чем удерживание их на счетах»,— полагает он.

По мнению бывшего главы департамента экономического развития Воронежской области, доктора экономических наук Анатолия Букреева, и та, и другая финансовая политика может быть оправдана в зависимости от ситуации. «Мировой опыт говорит о том, что, если регион развивается, необходимо больше расходов — вложений в текущую деятельность и инвестиций,— отмечает он.— Весь вопрос в том, за счет каких источников погашать дефицит. Если их достаточно, если прогноз и процесс бюджетирования прошлых лет говорят о том, что дефицит будет покрыт, значит, все в порядке. Мы в Воронежской области, как правило, заканчивали год с профицитом — переходящие остатки использовались в следующем году на погашение обязательств перед контрагентами. Но в условиях высокой инфляции, конечно, нужно осуществлять затраты сразу, потому что цены будут только увеличиваться».

При этом выбор стратегии бюджетирования зависит от многих факторов. «Возможно, у регионов появляются дополнительные источники пополнения бюджета. Нужно смотреть и на систему взаимоотношений с муниципалитетами. Иногда с дефицитом регионы развиваются лучше, чем с профицитом»,— считает эксперт.

Юрий Голубь