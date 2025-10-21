В Тутаеве построят канализационный коллектор между берегами

В Тутаеве Ярославской области планируется построить канализационный коллектор, по которому стоки с левобережья будут поступать на очистные сооружения канализации (ОСК) правого берега. Об этом 20 октября на заседании комитета по ЖКК и энергетике Ярославской областной думы сообщил замминистра строительства и ЖКХ региона Вячеслав Коробейников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Коллектор должен заменить ОСК, построенные в 2020 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и нацпроекта «Экология» за 28 млн руб. Эксперты пришли к выводу, что новые сооружения не способны очистить стоки до необходимых нормативов.

«По результатам оценки экспертов, причем экспертов не только ярославских, но и московских, было принято решение о том, что в том виде, в котором эти сооружения реализованы, они не выдадут на проектные показатели. Было принято решение о перепроектировании в целом объекта»,— рассказал Вячеслав Коробейников.

После определения стоимости нового проектирования и строительства очистных сооружений власти решили, что целесообразнее организовать доставку стоков на ОСК правого берега, где их будет очищать существующий водоканал. Для этого между двумя берегами Волги будет проложен коллектор.

«Эти мероприятия планируется реализовать в рамках программы о списании двух третей задолженности Ярославской области по бюджетным кредитам из федерального бюджета. Дорожную карту мы утвердили, срок реализации по дорожной карте — декабрь 2027 года»,— сказал заместитель министра.

Также коллектор планируется проложить до Рыбинска от поселка Судоверфь, где также ОСК, построенные по «Оздоровлению Волги», не могут очистить стоки до норматива. Еще два объекта в регионе будут перепроектированы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ в Ярославской области планируется направить около 11 млрд руб.

Антон Голицын