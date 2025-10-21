Мемориальный камень в Самарской области переставили после возмущения губернатора

В Самарской области, камень, ставший причиной увольнения главы Кинельского района Юрия Жидкова, установили на Аллее памяти с новой мемориальной табличкой. Об этом сообщил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы района Дмитрий Григошкин.

14 октября появилась видеозапись, на которой губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев увольняет господина Жидкова, используя при этом нецензурную брань. Поводом для гнева главы региона стал камень с разбитой мемориальной табличкой. На ней значилось: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны».

В распространившемся видеоролике губернатор несколько раз уточняет у главы района, что за камень лежит на земле. Не получив внятного ответа от растерявшегося чиновника, господин Федорищев похлопал его по плечу со словами: «Уволен ***».

Тем же вечером губернатор объяснил, что такую эмоциональную реакцию вызвало отношение господина Жидкова к героям Великой Отечественной войны. «Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор»,— написал Вячеслав Федорищев в соцсети. Позднее губернатор извинился за использованные слова в интервью «Царьграду».

Утром 15 октября «Ъ» стало известно, что Юрий Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом. Он написал в Telegram-канале, что камень с 2018 года стоял на месте, где планировалось возведение обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. По словам чиновника, после установки памятника в 2022 году местные жители решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, где на него и наткнулся Вячеслав Федорищев. Господин Жидков о судьбе камня узнал непосредственно при губернаторском обходе. При этом экс-глава района подчеркнул, что в самой школе, которую осматривал господин Федорищев, все запланированные работы были проведены в срок и в полном объеме. Увольнение стало для чиновника «неожиданностью».

