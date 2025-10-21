Военнослужащий получил 9 лет за ДТП с погибшими медиками в Белгороде

Курский гарнизонный военный суд признал военнослужащего и бойца ММА Рамазана Гаджимурадова виновным в резонансном ДТП в Белгороде, в котором погибли два фельдшера скорой помощи. Ему назначено девять лет колонии общего режима с трехлетним запретом на вождение машин. В пользу восьми потерпевших с осужденного взыскано по 1 млн руб.

Гаджимурадов в ночь на 7 февраля этого года проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в карету скорой помощи на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде. Осужденный находился за рулем BMW X7. Автомобиль двигался со скоростью более 140 км/ч. В результате ДТП погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Позже президент Владимир Путин посмертно наградил их орденом Пирогова.

В интервью главному редактору ИА «Регнум» Марине Ахмедовой губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что виновник ДТП находился в состоянии «безумного алкогольного опьянения». Сестра Гаджимурадова называла слухами информацию о том, что тот был пьян. Между тем, согласно картотеке гарнизонного суда, военнослужащему вменялось смертельное ДТП, которое совершило лицо в состоянии алкогольного опьянения, не имеющее права использовать транспортное средство (п. «а», «в», ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Сергей Толмачев, Воронеж