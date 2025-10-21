Экс-адвокат и юрист блогера Митрошиной похитили у нее 41 млн рублей

СКР подтвердил задержание бывших защитников блогера Александры Митрошиной — адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. Их обвинили в особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба ведомства. Фигуранток отправили под домашний арест.

По версии следствия, госпожа Волхова во время предварительного следствия убедила блогера передать деньги госпоже Гольцевой. Это было сделано, чтобы не допустить «списание их налоговыми органами, а также решение различных вопросов с должностными лицами ФНС России якобы в связи с проведением в отношении Митрошиной налоговой проверки». Всего злоумышленницы похитили у госпожи Митрошиной не менее 41 млн руб.

Обвиняемые признали вину. В СКР уточнили, что адвокат Волхова защищала Александру Митрошину в 2023 году, когда она проходила фигуранткой по делу об уклонении от уплаты налогов. Впоследствии дело прекратили после возмещения ущерба.

О возбуждении уголовного дела против защитников госпожи Митрошиной ранее сообщалось в СМИ. Газета «Известия» утверждала, что фигурантки похитили у блогера 75 млн руб. и обещали помочь ей, в том числе, с получением иностранного гражданства. Telegram-канал Baza писал, что юристы выдали за свои заслуги прекращение дела об уклонении от уплаты налогов.

Никита Черненко