Бывшие юристы блогера Митрошиной могли похитить у нее десятки миллионов рублей

СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве против бывших адвоката и юриста блогера Александры Митрошиной. Речь идет об Алисе Волховой и Ольге Гольцевой, сообщило «РИА Новости». Фигуранток отправили под домашний арест.

Блогер Александра Митрошина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации газеты «Известия», в деле насчитывается не менее трех основных эпизодов, ущерб по ним оценивается в 41 млн руб.. По версии следствия, юристы похитили у своей бывшей подзащитной 75 млн руб. Для этого они, предположительно, использовали ложные предлоги: заявляли об угрозе банкротства и блокировки счетов, обещали помощь с получением иностранного гражданства.

Telegram-канал Baza утверждает, что юристы обещали госпоже Митрошиной вычеркнуть ее из «черных списков» администрации президента России и Интерпола. В действительности таких списков не существовало. За это адвокат и юрист получили 56 млн руб., утверждает Baza.

Предположительно, юристы обещали блогеру решить вопрос с делом об уклонении от уплаты налогов. В итоге Александре Митрошиной всего лишь пришлось погасить долги, но прекращение дела подозреваемые выдали за свои заслуги.

