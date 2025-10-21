Рябков сообщил о соблюдении режима тишины вокруг Запорожской АЭС

Режим локального прекращения огня вокруг Запорожской АЭС «пока держится», сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Режим ввели для ремонта поврежденных линий электропередачи, которые питали атомную станцию.

«Конечно, нас очень встревожило то, что потребовалось столько времени для его согласования, хотя необходимость обеспечения надежного энергоснабжения по резервной постоянной линии электропередачи очевидна для всех»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Замминистра также спросили, как Москва оценивает шансы, что режим локального прекращения огня на ЗАЭС станет постоянным. Он ответил, что МАГАТЭ «должно в конце концов заявить, кто создает угрозы».

С 23 сентября Запорожская АЭС работает на резервных дизельных генераторах. Власти России и Украины при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о введении «режима тишины» для ремонта ЛЭП, говорил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Работы начались 17 октября и, по словам господина Лихачева, займут шесть-семь дней.