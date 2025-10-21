Кубанские депутаты на октябрьской сессии рассмотрят поправки в «закон о тишине»

В Заксобрании Краснодарского края сформировали повестку дня очередной октябрьской сессии регионального парламента. Как сообщили в пресс-службе ЗСК, депутаты рассмотрят в общей сложности порядка 30 вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам председателя Законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко, в повестку дня 68-го пленарного заседания включены законопроекты, принятые ранее в первом чтении, а также те, которые в процессе своей подготовки прошли длительный процесс обсуждения и уже на этом этапе вызвали определенный общественный резонанс. В их числе так называемый «закон о тишине» и нормативный правовой акт, запускающий на территории Краснодарского края эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на июльской сессии ЗСК депутаты в первом чтении приняли поправки в краевой закон об административных правонарушениях, которые вводят наказание за шум в неположенное время. Согласно представленным поправкам, шуметь в Краснодарском крае нельзя будет с 23 до 8 часов по будням и с 23 до 10 часов в выходные и в нерабочие праздничные дни. Также запрещено будет шуметь ежедневно с 13 до 15 часов. За несоблюдение этих требований будет введена административная ответственность. В поправках также содержится перечень шумных действий, за которые может последовать наказание, в том числе ремонтные, строительные, погрузочно-разгрузочные работы, благоустройство территории с применением механических средств и технических устройств.

«Необходимость принятия данных законопроектов обусловлена их высокой социальной значимостью и важностью для региональной экономики»,— отметил господин Бурлачко.

Также, по его словам, на октябрьской сессии депутаты ЗСК внесут коррективы в краевой бюджет на 2025 год и плановый период. Юрий Бурлачко отметил, что главный финансовый документ края, несмотря ни на что, останется социально ориентированным.

«Достаточно сказать, что в нынешнем году у нас реализуется 28 краевых госпрограмм, в общем объеме финансирования которых порядка 70 процентов ассигнований приходится на здравоохранение, образование, соцподдержку граждан, культуру, спорт и другие составляющие соцсферы»,— подчеркнул председатель ЗСК.

Он рассказал, что отдельный блок вопросов будет посвящен приведению действующих в регионе нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством, текущему состоянию дел и перспективам развития ключевых направлений краевой экономики, регулированию земельных отношений.

Василий Хитрых