Торговые сети попросили Мишустина не вводить для них «налог на налог»

Отраслевые союзы агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и розницы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину. Они пожаловались на возможное введение госпошлины за внесение данных о товарах в систему маркировки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо в кабмин, а также Forbes. Последний указывает на то, что авторы обращения воспринимают пошлину как «налог на налог».

В письме говорится, что законопроект о поправках в Налоговый кодекс предусматривает введение пошлины за внесение данных о товарах в государственную систему мониторинга. Союзы считают, что это создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. По мнению представителей рынка, введение пошлины увеличит расходы компаний и приведет к росту цен для потребителей.

Авторы обращения подчеркивают, что производители уже несут значительные расходы. Они платят 50 коп. за каждый код маркировки и 20% НДС, что в итоге составляет 60 коп. за один код. Введение госпошлины является избыточной мерой, авторы обращения к правительству просят исключить ее из законопроекта.