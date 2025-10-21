Глава Якутии попросил увеличить финансирование северного завоза на 20 млрд рублей

Глава Якутии Айсен Николаев попросил увеличить объем финансирования северного завоза с 10 млрд до 30 млрд руб. Речь идет о программе доставки топлива, продовольствия и лекарств в регионы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Николаев добавил, что с предложением увеличить объем выделяемых средств выступают сразу несколько регионов, но не назвал их. «В 2025 году общий объем казначейских кредитов составил 10 млрд руб., из которых половина пришлась на Якутию. На следующий год мы предлагаем увеличить сумму до 30 млрд руб.» — сказал он в эфире «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил глава Якутии, действующая система, при которой регионы должны возвращать кредиты в течение года, не учитывает реальные сроки логистических циклов. По его словам, полный цикл северного завоза занимает «два, а иногда и три года». Айсен Николаев предложил изменить порядок финансирования северного завоза, чтобы кредиты предоставлялись на срок до трех лет.

В перечень территорий северного завоза входят 21 регион. В их числе Тыва, Коми, ХМАО, Забайкальский и Камчатский края, Архангельская, Мурманская и Сахалинская области.

