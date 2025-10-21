Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
WSJ: Трамп назвал приоритетом прекращение боев на Украине, а не территории

На встрече в Белом доме 17 октября президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что его приоритет — прекращение конфликта на Украине. Вопрос сохранения территорий имеет второстепенную роль, подчеркнул он. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По информации издания, господин Трамп отказался рассматривать карты боевых действий, которые привезла украинская делегация. Также, по словам источников, он посоветовал господину Зеленскому в ближайшее время не ждать поставок ракет Tomahawk.

Издание Politico утверждало, что позиция Дональда Трампа по Украине изменилась после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся за день до встречи с Владимиром Зеленским.

