WSJ: Трамп назвал приоритетом прекращение боев на Украине, а не территории

На встрече в Белом доме 17 октября президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что его приоритет — прекращение конфликта на Украине. Вопрос сохранения территорий имеет второстепенную роль, подчеркнул он. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, господин Трамп отказался рассматривать карты боевых действий, которые привезла украинская делегация. Также, по словам источников, он посоветовал господину Зеленскому в ближайшее время не ждать поставок ракет Tomahawk.

Издание Politico утверждало, что позиция Дональда Трампа по Украине изменилась после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся за день до встречи с Владимиром Зеленским.